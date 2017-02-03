لم يكن جوزيه مورينيو سعيدا على الإطلاق بعد فشل فريقه مان يونايتد في تحقيق الفوز على هال سيتي في أولد ترافورد ضمن منافسات «البريمييرليغ» وانسحب من إحدى المقابلات وزعم في أخرى أنه يلقى معاملة مختلفة عن بقية المدربين في البطولة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينهي فيها «المو» سريعا مؤتمرا صحافيا بعد مباراة بينما ظهرت أثار الإحباط عليه عقب تعادل فريقه بدون أهداف مع الفريق الذي دخل المباراة وهو يتذيل الترتيب ليبتعد يونايتد بفارق أربع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وعندما سألته (بي.بي.سي) عن الأخطاء في المباراة قال مورينيو: «لم نسجل.. وإذا لم تسجل فمن المستحيل أن تفوز».

وعبر مورينيو عن غضبه من أداء وقرارات الحكم مايك جون.