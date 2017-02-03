يرى اللاعب الدولي البلجيكي إدين هازارد جناح فريق تشلسي الإنجليزي أن مدربه الحالي الإيطالي أنطونيو كونتي أفضل من سلفه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق والحالي لمان يونايتد.

ويحتل فريق البلوز صدارة البريمييرليغ برصيد 56 نقطة، حيث خاض فريق كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي 23 مباراة، حقق الفوز في 18 وتعادل في مواجهتين وتعرض للخسارة في ثلاث مباريات.

وقال هازارد حسب ما نشرت صحيفة آس الإسبانية: كونتي يعمل بشكل أفضل من مورينيو، تكتيكيا أعتقد أن أنطونيو أفضل من جوزيه، كونتي يفعل الكثير من الأشياء في المعسكر التدريبي، على العكس مورينيو كان تقليديا وله نظام محدد.

وأضاف: ما زلت نفس اللاعب، منذ الموسم الماضي، ولكن كونتي يعطينا الثقة، بعدما قدم الفريق موسما سيئا في الموسم السابق، فالإيطالي يعرف كيف يتعامل معنا، لقد أصبحنا أفضل فريق في القارة، وحققنا الكثير من النجاحات.

وزاد: فريقنا قد حصل على المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بينما نحتل حاليا صدارة الترتيب بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقينا في الموسم الحالي، رغم ان الفرق الكبيرة عززت صفوفها بلاعبين كبار والبلوز لم يبرم صفقات كثيرة.

يذكر أيضا أن البلجيكي إيدين قد فقد الكثير من بريقه الموسم الماضي، ولم يسجل الكثير من الأهداف مع تشلسي.