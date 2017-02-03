استعاد كليفلاند كافالييرز بطل الموسم الماضي توازنه بعد عروض مخيبة في يناير وحقق فوزا ساحقا على مينيسوتا تمبروولفز 125-97 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وكان كليفلاند فاز في 7 مباريات وخسر 8 الشهر الماضي، لكن نجمه ليبرون جيمس ساهم في استعادة توازن فريقه من خلال تسجيله 27 نقطة ونجاحه في 12 تمريرة حاسمة.

في المقابل، تابع غولدن ستايت ووريرز الوصيف عروضه القوية هذا الموسم وتغلب على تشارلوت هورنتس 126-111 ليرفع رصيده الى 42 انتصارا مقابل 7 هزائم.

وتألق ستيفن كوري بتسجيله 39 نقطة بينها 11 رمية ثلاثية في 30 دقيقة خاضها.

وكان كوري غاب عن مباراة فريقه الأخيرة يوم الاحد الماضي بسبب المرض وسافر مع الفريق الى بورتلاند لكنه لازم الفندق الذي يمكث فيه الفريق.

وأضاف زميله كلاي طومسون 29 نقطة ونجح في 8 تمريرات حاسمة، في حين اكتفى كيفن دورانت بـ 18 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وفي المباريات الاخرى، فاز شيكاغو بولز على اوكلاهوما سيتي ثاندر 128-100، ودالاس مافريكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 113-95، وبوسطن سلتيكس على تورونتو رابتورز 109-104، ونيويورك نيكس على بروكلين نتس 95-90، وميامي هيت على اتلانتا هوكس 116-93، وديترويت بيستونز على نيو اورليانز 118-98، وممفيس غريزليز على دنفر ناغتس 119-99، ويوتا جاز على ميلووكي باكس 104-88، ولوس انجليس كليبرز على فينيكس صنز 124-114، وانديانا بيسرز على اورلاند ماجيك 98-88.