يعتقد مدرب أرسنال ارسين فينغر ان لاعب تشلسي نغولو كانتي، اللاعب الذي حاول التعاقد معه مرتين، سيكون مفتاح فوز تشلسي بلقب البريمييرليغ هذا الموسم.

وقال المدرب الفرنسي في حوار مع وسائل الإعلام: «لقد شاهدت لقاء تشلسي وليفربول والأثر الكبير لكانتي، ليس من قبيل المصادفة أن يكون تشلسي في المركز الذي كان فيه ليستر الموسم الماضي، دييغو كوستا وإدين هازارد استعادا أفضل مستوياتهما لكن كما قلت، كانتي له تأثير كبير على هذا الفريق».

ولدى سؤاله إن كان قد حاول التعاقد مع كانتي، أجاب صاحب الـ 67 عاما: «نعم، عندما كان في فرنسا وعندما كان مع ليستر، ولا يمكنني أن أشرح سبب عدم انتقاله لأرسنال، لأن في سوق الانتقالات قد يحدث أي شيء».