أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) توزيع مبلغ 150 مليون يورو على 641 ناديا، نظير مشاركة لاعبيهم في تصفيات ثم في نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2016، التي جرت، الصيف الماضي، بفرنسا.

وكانت الأندية الإنجليزية الأكثر استفادة بإجمالي 38.3 مليون يورو، متقدمة على كل من نظيراتها الألمانية بـ 18.4 مليونا، الإيطالية بـ 15.8 مليونا، الإسبانية بـ 10.4 ملايين، والفرنسية بـ 7.2 ملايين يورو.

وقد كان نصيب الأندية الإسبانية من هذه القيمة المالية الكبيرة، مبلغ 10.4 ملايين يورو، ولكن أكثر المنتفعين كانوا ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسييداد وإشبيلية وأتلتيكو مدريد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية أول من امس.

وتم توزيع المبلغ المخصص لإسبانيا على 34 ناديا، حيث تصدر ريال مدريد قائمة المستفيدين بمبلغ مليونين و524 ألفا و835 يورو، يليه برشلونة بمليونين و352 ألفا و693 يورو، ثم ريال سوسييداد بمليونين و75 ألفا و714 يورو.

وتواجد إشبيلية في الصف الرابع بمليون و151 ألفا و317 يورو ثم فالنسيا بـ 725 ألفا و89 يورو، فأتلتيكو مدريد بمبلغ 471 ألفا و293 يورو.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، السلوفيني ألكسندر تشيفرين تعليقا على هذه العملية: «سعيد لرؤية قدرتنا على توزيع أرباح مالية على الكثير من الأندية المختلفة نظير إسهاماتها في يورو 2016».

وجاء توزيع هذه المبالغ عن 329 مباراة بينها 278 في التصفيات و51 في النهائيات من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2016، وقد قسمت على أندية الـ 54 اتحادا تابعا لـ «اليويفا»، بزيادة 50 مليون يورو عن المبلغ الذي تم تخصيصه لأمم أوروبا 2012 في پولندا وأوكرانيا. وينتظر أن يزداد هذا المبلغ في أمم أوروبا لعام 2020 إلى 200 مليون يورو.