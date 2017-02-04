انسحبت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى من الدور ربع النهائي لدورة سان بطرسبورغ الروسية الدولية للتنس، البالغ مجموع جوائــــزها 776 ألف دولار، بسبــــب إصابة في ركبتها قبل مواجهـــة الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا امس.

وقالت هاليب «أنا حقا مستاءة لانسحابي من الدور ربع النهائي اليوم ولكن ركبتي ليست على ما يرام»، مضيفة «شعرت بألم عقب مباراتي الأخيرة، واستمراري في اللعب يعتبر مجازفة».

وتلتقي فيخليانتسيفا المشاركة ببطاقة دعوة والمصنفة 115 عالميا في نصف النهائي الايطالية روبرتا فينتشي السادسة وحاملة اللقب أو الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش.

من جهة أخرى خرجت الاميركية فينوس وليامس المصنفة رابعة من الدور الثاني بخسارتها امام الفرنسيــــة كريستينا ملادينوفيتش 3-6 و1-6.

وهي المباراة الاولى لوليامس (36 عاما) في الدورة بعدما اعفيت المصنفات الاربع الاوليات من الدور الاول.

وكانت الاميركية وصلت الى نهائي بطولة استراليا المفتوحة قبل ان تخسر أمام شقيقتها الاصغر سيرينا السبت في ملبورن.

وتلتقي ملادينوفيتش في ربع النهائي الايطالية روبرتا فينتشي السادسة وحاملة اللقب، الفائزة على الالمانية اندريا بتكوفيتش 6-4 و6-4.