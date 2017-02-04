أقر يورغن كلوب مدرب ليفربول بأنه كان محظوظا بتجنب عقوبة بعدما صرخ في وجه الحكم الرابع نيل سواربريك خلال تعادل فريقه 1-1 مع تشلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي.

وقال كلوب للصحافيين «أعتقد أن الأمر يعتمد على الحكم الرابع. مجددا.. عندما شاهدت الإعادة عرفت أن تصرفي لم يكن جيدا لكنه لم يكن سيئا جدا أيضا». وأضاف «ربما كنت محظوظا بما قاله الحكم الرابع».

وأضاف كلوب «لقد كانت مباراة حماسية وكبح مشاعرك في الوقت المناسب ليس سهلا. نواجه صعوبات.. الأمر ليس مقصورا علي أو على جوزيه فقط وإنما حتى فينغر يواجه صعوبات والكثير من الأشخاص يعانون في لحظات كتلك».

وقال «أحيانا نتعرض لغرامات وأحيانا لا. لا يكون ذلك عن عمد. كان الوضع أسوأ عندما كنت أصغر».