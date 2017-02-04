سيكون تشلسي المتصدر امام فرصة ازاحة غريمه اللندني اللدود أرسنال عن درب لقب الدوري الانجليزي الممتاز، عندما يستضيفه اليوم على ملعب «ستامفورد بريدج» في المرحلة الرابعة والعشرين.

وتعود الخسارة الأخيرة لتشلسي على ارضه امام ارسنال الى 29 اكتوبر 2011 (3-5).

وبعدما وجه في المرحلة الماضية ضربة شبه قاضية لآمال منافسه الآخر ليفربول باحراز لقبه الأول منذ 1990، يخوض فريق المدرب انطونيو كونتي 90 دقيقة مهمة قد تمهد طريقه لإحراز اللقب في اول موسم للمدرب الايطالي مع البلوز، والأول للنادي منذ 2015.

وبقي تشلسي متقدما في الصدارة بفارق 10 نقاط عن ليفربول بعدما اجبر الاخير على الاكتفاء بالتعادل 1-1 الثلاثاء الماضي في معقله «انفيلد»، في مباراة كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز بها لو نجح الاسباني دييغو كوستا في ترجمة ركلة جزاء حصل عليها قبيل نهاية المباراة.

وعلى الرغم من اضاعته نقطتين، كان تشلسي الفائز الأكبر في المرحلة السابقة لأنه وسع الفارق مع ارسنال الى 9 نقاط بعد سقوط الاخير امام واتفورد (1-2) للمرة الاولى في ملعبه منذ 1986، وهو الفارق عينه الذي يفصله عن جاره توتنهام الذي بات ثاني الترتيب على حساب «المدفعجية»، بتعادله وضيفه سندرلاند (0-0).

ويأمل تشلسي الاستفادة من مؤازرة جماهيره لكي يثأر للخسارة القاسية التي مني ذهابا على ارض ضيفه في «ستاد الامارات» بثلاثية نظيفة، في مباراة كانت بمنزلة جرس انذار للاعبي كونتي الذين انتفضوا بعدها وحققوا 13 انتصارا متتاليا قبل خسارتهم الوحيدة في مبارياتهم الـ 17 الأخيرة، وذلك في المرحلة العشرين امام توتنهام (0-2).

والفوز على ارسنال في موقعة اليوم سيجعل فريق المدرب الفرنسي ارسين فينغر متخلفا بفارق 12 نقطة عن جاره اللدود قبل 14 مرحلة من ختام الموسم، ما سيشكل ضربة شبه قاضية لآمال «المدفعجية» بلقبهم الأول في الدوري منذ 2004.

ويخوض ارسنال اللقاء في غياب فينغر الذي ينفذ عقوبة ايقافه لأربع مباريات بسبب «سوء تصرفه» على خلفية طرده في المباراة التي فاز فيها فريقه على بيرنلي 2-1 في المرحلة الـ 22 ودفعه الحكم الرابع.

وجلس فينغر في المدرجات خلال مباراة الدور الرابع من مسابقة الكأس امام ساوثمبتون (5-0) ثم في مباراة الثلاثاء ضد واتفورد وتبقى له مباراة المرحلة المقبلة ضد هال سيتي.

وسيكون مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب متواجدا بصحبة فريقه في ملعب هال سيتي، خلافا لفينغر الذي اوقف اربع مباريات بسبب ما حصل امام بيرنلي، بينما اوقف مورينيو مرتين هذا الموسم، وسبق له الموسم الماضي ان منع من دخول الملعب حين كان مدربا لتشلسي.

من جهته، يسعى توتنهام الذي خسر الصراع على لقب الموسم الماضي في الامتار الاخيرة، الى تعويض تعادله في المرحلتين السابقتين عندما يستضيف ميدلزبره.

ويلعب ايفرتون مع بورنموث، وساوثمبتون مع وست هام يونايتد، ووست بروميتش البيون مع ستوك سيتي، وواتفورد مع بيرنلي، وكريستال بالاس مع سندرلاند.