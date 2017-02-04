تشهد المرحلة الـ 23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم قمة جنوبية نارية اليوم بين موناكو المتصدر ووصيفه بفارق الأهداف نيس، قد تترك تداعيات بالغة الأهمية على هوية الفريق الذي سيحمل اللقب نهاية الموسم الحالي.

وبعد هيمنته على لقب الدوري في المواسم الاربعة الماضية، دفع باريس سان جرمان ثمن هزائمه الأربع في «ليغ 1»، ما أفسح المجال أمام موناكو ونيس باعتلاء الصدارة. ويملك موناكو ونيس 49 نقطة من 22 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الفريق الباريسي والذي يحل على ديغون الثالث عشر اليوم السبت. وهذه القمة الثانية على التوالي يخوضها موناكو في الدوري، بعد تجنبه الخسارة الاحد الماضي أمام مضيفه سان جرمان (1-1) بهدف البرتغالي برناردو سيلفا في الوقت بدل الضائع.وحقق موناكو بعدها فوزا صعبا الاربعاء على شامبلي من الدرجة الثالثة 5-4 بعد التمديد في دور الـ 32 من مسابقة الكأس. ويبحث باريس سان جرمان عن الاستفادة من مباراة القمة، للاقتراب اكثر الى الصدارة.

وجاء تعادل فريق المدرب اوناي ايمري الاخير مع موناكو، بعد 3 انتصارات أعادت الثقة تدريجا بالمدرب الاسباني اثر 3 مباريات من دون تحقيق أي فوز.ويعول سان جرمان بشكل كبير على الاوروغوياني ادينسون كافاني متصدر ترتيب الهدافين (21) امام الكنسدر لاكازيت مهاجم ليون (18) وبافيتمبي غوميس مهاجم مرسيليا (13).وفي باقي المباريات، يلعب بوردو مع رين وغانغان مع كاين وليل مع لوريان ومونبلييه مع باستيا.التعثر ممنوع على نابولييسعى نابولي الثالث (45 نقطة) لاستغلال فرصة انتزاع المركز الثاني مؤقتا من روما (47 نقطة) عندما يفتتح المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الايطالي بمواجهة مضيفه بولونيا الثالث عشر.

ويرغب نابولي في تعويض تعثره على ارضه أمام اتالانتا 1-1 في المرحلة الماضية. ويملك مدرب نابولي ساري سلاحه السري وهو الدولي البلجيكي درييس ميرتنز الذي كان خير خليفة لميليك بتسجيله 13 هدفا.تاريخيا، تتميز مباريات الفريقين بالندية والاثارة، وهما تقاسما الفوز 4 مرات في المباريات التسع الاخيرة بينهما بينها تعادل مثير 2-2 على ملعب «دالارا» في 19 يناير 2014.

مدرب موناكو يخشى بالوتيللي

قبل قمة الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي ضد نيس، حذر مدرب موناكو ليوناردو جارديم كتيبته من المهاجم الإيطالي المشاكس ماريو بالوتيللي، مؤكدا أنه حاسم جدا وبإمكانيات ومهارات عالية.

الإيطالي الملقب بـ «السوبر ماريو» من المرجح أن يشارك كأساسي ما يقلق كثيرا المدير الفني لنادي الإمارة خاصة أنه كان في مواجهة الذهاب قد وقع على هدفين ساعد بهما فريقه على تحقيق فوز ساحق 4-0.

وقال المدرب البرتغالي خلال مؤتمر صحافي: «إنه لاعب بجودة عالية جدا، إمكانياته ومهاراته كبيرة وهو قادر على قلب الموازين في أي لحظة. هو كذلك حاسم ويجعل هجوم فريقه قويا علينا أن نكون حذرين. صحيح أن نيس ليس بالوتيللي فقط، لكنه من بين أخطر العناصر».