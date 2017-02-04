يخوض برشلونة اختبارا صعبا في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم، عندما يلاقي اتلتيك بلباو اليوم.

يجدد برشلونة الثاني (42 نقطة) المواجهة مع اتلتيك بلباو السابع (32 نقطة) في اقل من شهر بعدما التقيا في ثمن نهائي مسابقة الكأس التي حسمها النادي الكاتالوني بفوزه 3-1 ايابا على ملعب كامب نو في 11 يناير الماضي بعدما خسر 1-2 ذهابا في الخامس من الشهر ذاته. ويأمل برشلونة في استعادة نغمة الانتصارات بعدما أفلت من الخسارة في المرحلة الاخيرة امام ريال بيتيس (1-1) لتشديد الخناق على النادي الملكي اقله في 24 ساعة من خلال تقليص الفارق الى نقطة واحدة. بيد ان برشلونة سيصطدم بإصرار اتلتيك بلباو العائد الى نغمة الانتصارات بعد 3 تعادلات متتالية بفوزه على سبورتينغ خيخون في المرحلة الماضية.

ويلعب ايضا ملقة الرابع عشر مع اسبانيول التاسع، وأتلتيكو مدريد الرابع مع ليغانيس السابع عشر، وفالنسيا الخامس عشر مع ايبار العاشر.

دورتموند يستضيف «المفاجأة» لايبزيغ

يخـوض بــوروسـيــــا دورتموند الرابع مباراة الفرصة الاخيرة للحاق بثنائي الصدارة، عندما يستقبل لايبزيغ الثاني في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الالماني.

واستهل دورتموند موسمه بسرعة صاروخية، ففاز اربع مرات في اول خمس مباريات، بيد انه وقع فريسة التعادلات في الاونة الاخيرة.

وتعادل لاعبو المدرب توماس توخيل اربع مرات في المباريات الخمس الاخيرة، فتخلفوا 14 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب و11 نقطة عن لايبزيغ مفاجأة الموسم.

لذا ستكون مباراة «سيغنال ايدونا بارك» شبه حاسمة منطقيا، اذا ما اراد دورتموند الابقاء على آماله الضعيفة بمطاردة ثنائي الصدارة.

في المقابل، يأمل لايبزيغ متابعة رحلته الرائعة اذ فاز 13 مرة في 18 مباراة، بينها لقاء الذهاب ضد دورتموند بهدف متأخر في الدقيقة قبل الاخيرة.

500 مباراة لقائد بايرن

ويستقبل بايرن ميونيخ حامل اللقب في السنوات الاربع الاخيرة شالكه الحادي عشر والمتقلب النتائج. واستعاد بايرن الصدارة من لايبزيغ بعد فوزه في آخر 7 مباريات.

ويخوض قائد بايرن فيليب لام (33 عاما) مباراته الـ 500 مع الفريق البافاري، احرز خلالها لقب الدوري 7 مرات والكأس 6 مرات ودوري ابطال اوروبا.

وفي حال فوز بايرن بالمباراة التاسعة على التوالي في جميع المسابقات، ستكون اطول سلسلة لمدربه الايطالي كارلو انشيلوتي. ولم يخسر بايرن امام شالكه في آخر 12 مباراة رسمية، من جهته، فاز شالكه مرة واحدة في آخر 6 مباريات. وفي باقي المباريات، يلعب بوروسيا مونشنغلادباخ مع فرايبورغ وهيرتا برلين مع انغولشتات وكولن مع فولفسبورغ وهوفنهايم مع ماينتس.