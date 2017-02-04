سدد سلتا فيغو في العارضة لكنه لم ينجح في هز الشباك ليكتفي بالتعادل بدون أهداف على أرضه مع ألافيس في ذهاب قبل نهائي كأس ملك اسبانيا لكرة القدم أول من أمس.

وحرم إطار المرمى إياغو أسباس مهاجم سلتا من التسجيل في الدقيقة 67 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في ستاد بالايدوس الذي أغرقته الأمطار. وسيطر سيلتا - الذي بلغ النهائي ثلاث مرات وأطاح بريال مدريد من دور الثمانية - على اللعب في أغلب الشوط الأول ولم يصنع ألافيس أول فرصة إلا في الدقيقة 40.

وشن الفريق الزائر هجمة مرتدة انتهت بتمريرة عرضية من مانو جارسيا إلى فيكتور كماراسا الذي سدد بقدمه اليسرى باتجاه الزاوية القريبة لكن سيرغيو ألفاريز حارس سلتا قفز لينقذ المحاولة. وكاد سيلتا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 58 لكن فرناندو باتشيكو حارس ألافيس تصدى لتسديدة أسباس من ستة أمتار.