سجلت أندية الدوري الألماني إنفاقا ماليا قياسيا في تاريخ «الميركاتو الشتوي»، رغم أن العملاق البافاري نادي بايرن ميونيخ وبطل مسابقة «البوندسليغا» لم يبرم أي صفقة خلال السوق الشتوية لشهر يناير 2017، التي أغلقت أبوابها قبل أيام.

وبحسب ما ذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن أندية الدوري الألماني أنفقت 90 مليون يورو لدعم صفوفها، وهو أعلى رقم تسجله في تاريخ الانتقالات الشتوية بعدما كان الرقم السابق لا يتجاوز الـ 65 مليون يورو، والذي أنفقته قبل موسمين في ظل عزوف الأندية الألمانية على الانتدابات الشتوية مقارنة ببقية الدوريات الأوروبية.

هذا، وتصدر نادي فولفسبورغ ترتيب الأندية الأكثر إنفاقا مستفيدا من عائدات انتقال نجم خط وسطه الألماني جوليان دراكسلر إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو، بعدما أنفق 29 مليون يورو لجلب كل من لاعب الوسط التركي يونس مالي من نادي ماينز والهولندي ريتشالدي بازوير من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وأنفق نادي هامبورغ (الذي يواجه خطر الهبوط) 10 ملايين يورو لتقوية صفوفه، بعدما تعاقد مع النجم البرازيلي والاس من نادي بورتو أليغري البرازيلي، فيما اكتفى نادي بروسيا دورتموند بدفع 10 ملايين يورو من أجل حسم صفقة التعاقد مع الشاب ألكسندر إسحاق نادي أيك مهاجم سولنا السويدي.