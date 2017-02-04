أعلن برشلونة الاسباني لكرة القدم الخميس انه وقع عقدا لمدة 10 اعوام مع نجمه السابق البرازيلي رونالدينيو ليكون سفيرا له.

وعرف رونالدينيو (36 عاما) افضل ايامه الكروية في صفوف برشلونة حيث توج في الاعوام الخمسة التي امضاها معه بين 2003 و2008 بألقاب الدوري الاسباني مرتين والكأس السوبر الاسبانية مرتين ايضا ومسابقة دوري ابطال اوروبا مرة واحدة. واحرز الدولي البرازيلي السابق لقب افضل لاعب في العالم مرتين خلال ايامه في «كامب نو» والكرة الذهبية مرة واحدة قبل ان يترك النادي الكاتالوني في 2008 للالتحاق بميلان الايطالي حيث توج عام 2011 بلقب الدوري المحلي.

وكشف برشلونة الذي خاض معه رونالدينيو 198 مباراة وسجل له 91 هدفا، في بيان ان «النجم البرازيلي سيصبح سفيرا وممثلا للنادي في العديد من الاحداث خلال الاعوام العشرة المقبلة». وسيكون رونالدينيو ايضا ضمن فريق اساطير برشلونة وسيخوض معه مباريات استعراضية في مختلف انحاء العالم.