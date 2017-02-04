قالت مصادر في الشرطة الإسبانية لموقع Goal العالمي إنه تم حجز قلب دفاع أتلتيكو مدريد لوكاس هيرنانديز بسبب مزاعم باعتدائه على صديقته.

وألقي القبض على صاحب الـ 20 عاما بعد منتصف ليل أول من امس، بعد دخول صديقته المستشفى لتلقي العلاج من إصابات لا يعتقد أن تهدد حياتها.

ومن المتوقع أن يخضع لاعب المنتخب الفرنسي تحت 21 عاما لجلسة استماع في محكمة شمال غرب مدريد، أمس بتهمة ارتكاب جريمة عنف ضد المرأة. وادعت تقارير إعلامية أن صديقة لوكاس لم تتقدم بشكوى رسمية ضده حتى الآن لأنها تنتظر استشارة المحامي، وأنه سيتم حبس هيرنانديز إن وجه له القاضي تهمة العنف. وشارك خريج أكاديمية الروخي بلانكوس في 11 مباراة مع فريق المدرب دييغو سيميوني هذا الموسم وكان قد لعب أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول ضد هوسبيتالت في كأس إسبانيا في ديسمبر 2014.