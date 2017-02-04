أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس أن باكو عاصمة اذربيجان والعاصمة الإسبانية مدريد تقدمتا بطلب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2019.

وأوضح اليويفا أنه لم يتلق سوى طلبي باكو ومدريد حتى الموعد النهائي، في 27 يناير الماضي، وأن اللجنة التنفيذية باليويفا ستعلن المدينة الفائزة بحق الاستضافة في سبتمبر المقبل.

وطلبت باكو استضافة المباراة في الاستاد الأولمبي، الذي يشارك في احتضان مباريات كأس الأمم الأوروبية 2020، بينما طلبت مدريد إقامة المباراة في ستاد «متروبوليتانو»، الملعب الجديد لأتلتيكو والذي سيحتضن مبارياته في وقت لاحق من العام الحالي.

ويقام نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال في كارديف بينما يقام نهائي عام 2018 في كييفو.