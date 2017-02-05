أشارت تقارير صحافية الى أن بايرن ميونيخ الألماني سيقدم عرضا الى نادي أرسنال الإنجليزي للتعاقد مع نجمه الألماني مسعود أوزيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية الموسم الحالي.

ويتبقى لأوزيل عام ونصف العام في عقده مع ارسنال ولا توجد أي أخبار حتى الآن حول اقترابه من تمديد العقد مع الغانرز.

وقالت صحيفة الميرور الإنجليزية ان الفريق البافاري سيقدم عرضا قويا لـ «المدفعجية» للتعاقد مع أوزيل بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان نادي برشلونة الإسباني اهتم من قبل بالتعاقد مع اوزيل الملقب بـ «الرسام» من نادي ارسنال.