قال البرلمان البريطاني إنه سيناقش اقتراحا بحجب الثقة يخص اتحاد كرة القدم بالبلاد (إف ايه)، ومدى قدرته على إدارة شؤون اللعبة و«الالتزام الكامل بواجباته».

وستجتمع لجنة شؤون الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان يوم الخميس المقبل لمناقشة ما إذا كانت «هياكل الإدارة الحالية لاتحاد كرة القدم تجعل من المستحيل على المنظمة إصلاح نفسها»، والنظر في دعوات إلى«مقترحات تشريعية لإصلاح إدارة اتحاد كرة القدم».

وقال داميان كولينز، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة، إن الالتزامات على اتحاد كرة القدم للإصلاح لم يتم الوفاء بها. وذكر كولينز في بيان أن الاتحاد تم منحه ستة أشهر من نشر توجيهات الحكومة في أكتوبر 2016 لإثبات أنه كان على استعداد لتحسين الإدارة، وإلا سيخاطر بأن تسحب منه الأموال العامة ويتم توزيعها على كرة القدم من خلال وسائل أخرى.

وتابع كولينز: «لم نعتقد أن اتحاد كرة القدم سيمتثل طوعا: يمكنه البقاء نشطا بسهولة دون مساهمة الحكومة المالية لهذه الرياضة الشعبية».