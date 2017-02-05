اعرب مدرب مان يونايتد جوزيه مورينيو عن انزعاجه من عدم فعالية فريقه أمام المرمى ما جعل مهمته في المنافسة على لقب الدوري المحلي معقدة، داعيا لاعبيه الى مساندة المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش بشكل اكبر. وسجل الأخير 14 هدفا من اصل 33 لفريقه هذا الموسم، وكان العديد منها حاسما، ومنح فريقه 15 نقطة على الأقل في الدوري.

ولم يسجل أي زملاء النجم السويدي اكثر من أربعة أهداف وفشلوا في ايجاد طريقهم نحو مرمى هال سيتي المهدد بالهبوط الاربعاء الماضي، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي. وقال مورينيو في مؤتمر صحافي قبيل مواجهة ليستر سيتي حامل اللقب «في كل فريق غالبا ما يكون المهاجم هدافا للفريق الا في حال وجود لاعب اخر ذي حاسة تهديفية مميزة يشغل مركزا اخر، او وجود لاعب يسجل ستة او سبعة اهداف من ركلات الجزاء». وأضاف متوجها الى احد الصحافيين «لكنني اتفهم ماذا تقول واوافق معك باننا لا نسجل عددا كافيا من الأهداف، وبانه يتعين على اللاعبين الذين يشغلون مراكز هجومية ان يسجلوا عددا اكبر من الأهداف»، متابعا «اذا رأيت عدد الأهداف التي سجلناها تكتشف بانها لا تتناسب مع الصناعة الهجومية التي نقوم بها وعدد اللاعبين الذين يشاركون في العمليات الهجومية».

ولم يخسر اليونايتد في 14 مباراة في الدوري المحلي وتحديدا منذ سقوطه امام تشلسي اواخر اكتوبر، الا انه تعادل في سبع منها بينها الثلاث الأخيرة، ويحتل حاليا المركز السادس بفارق اربع نقاط عن اول المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.

وتطرق مورينيو الى إمكان تعاقد فريقه مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية خصوصا في ظل تقارير تشير الى توصله الى اتفاق مع انطوان غريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا.

قال «يفتح باب الانتقالات المقبل في الصيف ومن الآن وحتى الصيف ليس لدي شيء اقوله»، مضيفا «بالطبع، ادرك تماما ماذا اريد. لقد عملت مع لاعبي فريقي على مدى ستة او سبعة اشهر واعرفهم بطريقة افضل طوال هذه الفترة».

وأوضح «مجلس ادارة النادي على علم بحاجاتي ومن الآن وحتى الصيف كل تركيزي منصب على اللاعبين، المسابقات، وتحقيق افضل النتائج».