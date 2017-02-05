على ملعب «كينغ باور ستاديوم»، سيكون كل من مدرب مان يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو وليستر سيتي حامل اللقب الإيطالي كلاوديو رانييري تحت المجهر لأسباب مختلفة وذلك عندما يتواجهان اليوم في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسيحاول «المو» نسيان اخفاق المرحلة الماضية حين تعادل «المان» على ارضه مع هال سيتي (0-0)، ما جعل فريقه متخلفا بفارق 4 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، فيما يأمل رانييري ان يتنفس فريقه شيئا من الصعداء بعدما اكتفى بالحصول على 21 نقطة فقط في 23 مباراة، ليكون صاحب اسوأ بداية لحامل اللقب في تاريخ الدوري الانجليزي.



ولم يكن مورينيو راضيا عما جرى في مباراة الأربعاء ضد هال سيتي، وهو ابدى حنقه خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة لان الحكم مايك جونز لم يتعامل بحزم مع لاعبي هال الذين تعمدوا اضاعة الوقت، كما لم يرفع البطاقة الصفراء الثانية بوجه السنغالي عمر نياسيه بعد تدخله القاسي على الارجنتيني ماركوس روخو.



وانتقد مورينيو التباين في تصرفات الحكام، ملمحا بشكل خاص الى مدرب ليڤربول الالماني يورغن كلوب الذي افلت من العقاب بعدما اعتذر من الحكم الرابع عن صراخه في وجهه الثلاثاء ضد تشلسي.



بدوره، يسعى مان سيتي الذي يتخلف بفارق 10 نقاط عن تشلسي، الى البقاء في دائرة المنافسة اقله على المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، من خلال الحصول على النقاط الثلاث من مباراته ضد ضيفه سوانسي سيتي.