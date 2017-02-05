أزاح تشلسي جاره اللندني ارسنال بنسبة كبيرة عن درب لقب الدوري الانجليزي لكرة القدم، عندما هزمه 3-1 أمس على ملعبه «ستامفورد بريدج» وامام 41 الف متفرج في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين.

ورفع تشلسي رصيده الى 59 نقطة في الصدارة قبل 14 مرحلة على ختام الموسم، بفارق 12 نقطة عن ارسنال الثالث والباحث عن لقبه الاول منذ 2004.

وسجل لتشلسي الاسباني ماركوس الونسو (13) والبلجيكي ادين هازار (53) والاسباني الاخر سيسك فابريغاس (85)، ولارسنال الفرنسي اوليفييه جيرو (90+1).

وارتفعت حظوظ المدرب الايطالي انطونيو كونتي باحرازه اللقب في اول موسم له مع البلوز، والاول للنادي منذ 2015، اذ حقق فوزه التاسع على التوالي على ارضه هذا الموسم وتحديدا منذ سقوطه امام ضيفه ليڤربول 1-2 في 16 سبتمبر الماضي في المرحلة الخامسة.

أما الخسارة الاخيرة لتشلسي على ارضه امام ارسنال فتعود الى 29 اكتوبر 2011 (3-5).

وثأر تشلسي للخسارة القاسية التي مني بها ذهابا على ارض ضيفه في «ستاد الامارات» بثلاثية نظيفة والتي جاءت مباشرة بعد سقوطه امام ليڤربول، فكانت بمنزلة جرس انذار للاعبي كونتي الذين انتفضوا بعدها وحققوا 13 انتصارا متتاليا، قبل خسارتهم الوحيدة في مبارياتهم الـ 17 الاخيرة، وذلك في المرحلة العشرين امام توتنهام (صفر-2).

وفشل ليڤربول في استغلال تعثر ارسنال لانتزاع المركز الثاني ولو مؤقتا فواصل نزيف النقاط بعجزه عن تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي (3 تعادلات وخسارتان) بخسارته امام مضيفه هال سيتي بهدفين نظيفين سجلهما السنغاليان الفريد ندياي (44) والبديل الحجي باي عمر نياس (84).

وتجمد رصيد «الريدز» عند 46 نقطة في المركز الرابع وبات مهددا بالتراجع الى المركز الخامس في حال فوز شريكه مان سيتي على ضيفه سوانسي سيتي اليوم.

في المقابل، ارتقى هال سيتي الذي كان عاد بتعادل ثمين من مانشستر امام مضيفه يونايتد في المرحلة الماضية، من المركز التاسع عشر قبل الأخير الى الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

وعزز ايڤرتون موقعه في المركز السابع بفوزه الصعب على ضيفه بورنموث 6-3.

ورفع ايڤرتون رصيده الى 40 نقطة، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.



واستعاد وست هام يونايتد توازنه وانتزع فوزا ثمينا من مضيفه ساوثمبتون 3-1.

وارتقى وست هام يونايتد الى المركز التاسع برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين امام ستوك سيتي الذي خسر امام مضيفه وست بروميتش البيون بهدف وحيد سجله جيمس موريسون (6)، وبيرنلي الذي سقط امام مضيفه واتفورد بهدفين نظيفين سجلهما تروي ديني (10) والفرنسي مبانغ ميانغ (45+2).

وتجمد رصيد ساوثمبتون عند 27 نقطة وتراجع الى المركز الثالث عشر، فيما رفع وست بروميتش البيون رصيده الى 36 نقطة في المركز الثامن، وواتفورد الى 30 نقطة وارتقى الى المركز العاشر.

وتنفس سندرلاند الصعداء بفوزه الكبير على مضيفه كريستال بالاس 4-0.