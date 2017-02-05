أشاد الشيخ احمد الفهد رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (انوك) باللجنة الأولمبية الأميركية على العمل الذي قامت به لضمان مشاركة الرياضيين والمسؤولين الرسميين في الأحداث الرياضية الدولية في الولايات المتحدة.

وقال الفهد في بيان له نيابة عن انوك: انوك تثني على العمل الذي قامت به اللجنة الأولمبية الأميركية مع حكومة بلادها لضمان دخول الرياضيين والرسميين من جميع انحاء العالم الى الولايات المتحدة للمشاركة في الأحداث الرياضية الدولية. ان الولايات المتحدة هي شريك مهم للحركة الأولمبية وتستضيف بانتظام احداثا دولية، ولذلك فإن هذه المبادرة مهمة.

وتابع: الرياضة لديها القدرة على توحيد العالم وعمل اللجنة الأولمبية الأميركية هو مثال آخر على العمل الممتاز الذي تقوم به اللجان الأولمبية الوطنية حول العالم لحماية والترويج للقيم الأولمبية.

وفي معرض حديثه عن مبادرة اللجنة الأولمبية الأميركية، قال الفهد: ان اللجنة الأولمبية الأميركية ابلغت اللجنة الاولمبية الدولية عن التعهد بالتعاون الذي تلقته من الحكومة الأميركية فيما يتعلق بإجراء سريع لدخول الرياضيين والرسميين الى الولايات المتحدة من اجل المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية. اللجنة الأولمبية الدولية رحبت بمبادرة اللجنة الأولمبية الأميركية وتأمل ان تواصل الولايات المتحدة استضافة المسابقات الرياضية الدولية حسب القيم الاولمبية من الصداقة والتميز والاحترام.