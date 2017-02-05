أكدت تقارير إعلامية أن الدولي الإسباني إيسكو نجم وسط ريال مدريد رفض محاولات برشلونة للدخول في مفاوضات لضمه خلال الفترة المقبلة، على أمل أن ينجح في تمديد عقده مع النادي الملكي.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن البارسا أراد أن يفتح خطوط الاتصال مع إيسكو، صاحب الـ 24 عاما، الذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم المقبل، غير أن اللاعب رفض الفكرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيسكو يشعر بالاستياء من إدارة الملكي بسبب تأخير النظر في تمديد عقده مع الفريق، خصوصا بعد تمديد عقود بعض اللاعبين الآخرين مثل توني كروس، ولوكا مودريتش، ولوكاس فاسكيز.