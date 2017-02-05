يرغب نجم منتخب إسبانيا تياغو ألكانتارا في البقاء لأطول فترة ممكنة مع ناديه بايرن ميونيخ، وفقا لما أكده والده ووكيل أعماله.

وقال مازينيو والد ألكانتارا ووكيل أعماله لصحيفة «تي زد» الألمانية: «هو يشعر براحة كبيرة في ميونيخ، لديه العديد من الأصدقاء كما أن أسلوب المعيشة هنا مشابه لبرشلونة».

وأضاف «كل تلك الأسباب تجعله يشعر بالراحة على أرضية الملعب، أعتقد أنه يريد البقاء لفترة طويلة مع بايرن ميونيخ، كما أنني أتمنى ذلك أيضا».

وأفادت العديد من التقارير عن احتمالية عودة ألكانتارا إلى برشلونة أو الانتقال لمان سيتي للعمل مع مدربه السابق بيب غوارديولا.

وأكمل مازينهو «لاعبو الأندية الكبيرة دائما ما يمتلكون العروض من أندية كبيرة أخرى، وليس فقط من إنجلترا ولكن أيضا من إسبانيا وإيطاليا».

وأتم والد ألكانتارا كارلو أنشيلوتي مدرب البافاري يثق بتياغو ويمكنك رؤية أنه يشعر بالمرح باللعب تحت قيادة الايطالي.