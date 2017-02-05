تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على اصابة في كتفه وقـاد منتخب صربيـا الـى التقدم علــى ضيفــه الــروسي 2 ـ 0، في الدور الأول من مسابقة كأس ديفيس لكرة التنس، فيما تأهلت فرنسا واستراليا الى ربع النهائي.

وخسر ديوكوفيتش المجموعة الأولى وتخلف في الثانية 0 ـ 3 امام الروسي الشاب دانييل مدفيديف (20 عاما). لكن حامل لقب 12 دورة كبرى والساعي الى تعويض خروجه المبكر من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة، انطلق في رحلة التعويض بعد خضوعه لعلاج طبي في كتفه اليمنى.

لكن اللافت ان خصمه انسحب مطلع المجموعة الرابعة لإصابته بشد عضلي، فأنهى ديوكوفيتش المباراة 3-6 و6-4 و6-1 و1-0.

وكان فيكتور ترويتسكي المصنف 37 عالميا، منح صربيا التقدم بفوزه على كارين كاتشانوف 6-4 و6-7 (3-7) و6-3 و1-6 و7-6 (8-6) في مباراة ماراثونية دامت 4 ساعات ونصف الساعة.

وأصبحت استراليا اول فريق يبلغ ربع النهائي بفوز الزوجي جون بيرز وسام غروث على التشيكيين ييري فيلسي ويان ساترال 6-3 و6-2 و6-2 في ملبورن.

وتتجه استراليا، حاملة اللقب 28 مرة، لمواجهة الولايات المتحدة التي تقدمت على ضيفتها سويسرا 2 ـ 0 في الاباما.

وتأهلت فرنسا حاملة اللقب 9 مرات الى ربع النهائي، بتقدمها على مضيفتها اليابان 3-0 في طوكيو.