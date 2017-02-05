تتجه الانظار اليوم الى ملعب «يوفنتوس ارينا» في تورينو حيث تقام قمة المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم بين يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم الخمسة الاخيرة، وانتر ميلان الرابع.

وتكتسي مباريات الفريقين اهمية وندية كبيرتين، ولن تخرج مباراتهما المقبلة عن هذا الاطار، فاليوفي يسعى الى تعزيز سجله الخالي من الهزائم على ارضه ورفعه الى 27 مباراة والحفاظ على فارق النقاط الاربع التي تفصله عن اقرب مطارديه روما، بينما يطمح انتر الى مواصلة انتفاضته في الدوري وتقليص فارق النقاط التسع عن فريق «السيدة العجوز».

يذكر ان ليوفنتوس مباراة مؤجلة ضد كروتوني الثامن عشر. ويعول يوفنتوس الساعي الى لقبه السادس تواليا على عاملي الارض والجمهور لاضافة انتر ميلان الى جاره ميلان، بعدما فاز على الاخير 2-1 الاربعاء قبل الماضي في تورينو في الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المحلية.

كما ان لاعبي المدرب ماسيميليانو اليغري الذين تلقوا خسارتين فقط في الشهرين الماراثونيين الاخيرين (11 مباراة في مختلف المسابقات)، يسعون الى رد الاعتبار لخسارتهم 1-2 ذهابا في جوزيبي مياتزا.

ويعود لاعب الوسط كلاوديو ماركيزيو وقطب الدفاع اندريا بارزالي الى صفوف فريق «السيدة العجوز» بعد تعافيهما من الاصابة. وعانى اليغري كثيرا في الاونة الاخيرة من كثرة الاصابات خصوصا في خط الدفاع التي اضطرته الى تغيير خطته المفضلة 3-5-2 الى 4-2-3-1. ويعقد يوفنتوس آمالا كبيرة على هدافه الدولي الارجنتيني غونزالو هيغواين الذي هز الشباك 5 مرات في المباريات الست الاخيرة، ومواطنه الواعد باولو ديبالا والكرواتي العملاق ماريو ماندزوكيتش، ولكن المهمة لن تكون سهلة امام فريق «الافاعي» الذي توقفت انتصاراته التسع المتتالية بمختلف المسابقات الثلاثاء الماضي بخسارته امام ضيفه لاتسيو 1-2 وخروجه من ربع نهائي الكأس. ويأمل انتر ومدربه ستيفانو بيولي في تحقيق الفوز الثاني تواليا على يوفنتوس هذا الموسم والاول في تورينو منذ 3 نوفمبر 2012، لاطلاق المنافسة مجددا على اللقب.

ويمني ميلان الثامن النفس بالعودة الى سكة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الاخيرة (خسارتان وتعادل واحد) عندما يستضيف سمبدوريا الثاني عشر والمنتشي بفوزه الثمين على روما.

وفي باقي المباريات المقررة يلعب اتالانتا برغامو السادس مع كالياري الرابع عشر، وكييفو فيرونا الحادي عشر مع اودينيزي العاشر، وامبولي السابع عشر مع تورينو التاسع، وجنوى الخامس عشر مع ساسوولو السادس عشر، وباليرمو التاسع عشر قبل الاخير مع كروتوني الثامن عشر.