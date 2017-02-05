حقق الموزع راسل وستبروك ثلاثيته المزدوجة «تريبل دبل» الـ 25 هذا الموسم، وقاد فريقه أوكلاهوما سيتي إلى الفوز على ضيفه ممفيس غريزليز 114 ـ 102، معوضا هزائمه الأخيرة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهذا أعلى رصيد للثلاثيات المزدوجة في موسم واحد منذ رقم الأسطورة ويلت تشامبرلاين في 1967 ـ 1968، علما بأن الرقم القياسي يحمله أوسكار روبرتسون (41 في موسم 1961 ـ 1962).

وسجل وستبروك 38 نقطة، بينها النقاط الـ 15 الأخيرة لفريقه في آخر 3 دقائق، وأضاف 12 تمريرة حاسمة و13 متابعة، ليعوض خسارة فريقه الأخيرة أمام شيكاغو بولز 128-100 الأربعاء.

وهذه أول خسارة لغريزليز بعد 3 انتصارات وأول فوز لأوكلاهوما بعد 3 خسارات.

ورفع أوكلاهوما رصيده إلى 29 فوزا و22 خسارة في المركز السابع من المنطقة الغربية بفارق مباراة عن ممفيس السادس.

ولم يكن وستبروك الوحيد يحقق ثلاثية مزدوجة، اذ قاد لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس الى الفوز على ضيفه ميلووكي باكس 121 ـ 117.

وسجل يوكيتش الذي غاب عن مباريات فريقه الثلاث الأخيرة لإصابة في وركه، 20 نقطة و13 متابعة و11 تمريرة حاسمة، ليحقق اول ثلاثية مزدوجة في دوري «ان بي ايه».

في المقابل، لم تجنب الثلاثية المزدوجة الثانية هذا الموسم لديماكروس كازنز (22 نقطة و12 تمريرة حاسمة و12 متابعة) فريقه ساكرامنتو كينغز من الخسارة امام ضيفه فينيكس صنز 105 ـ 103. وسرق موزع فينيكس ديفن بوكر (33 نقطة) الأضواء بتسجيله سلة الفوز برمية صعبة في الوقت القاتل. وهذه ثامن مرة هذا الموسم يسجل بوكر أكثر من 30 نقطة في مباراة واحدة.

وفي هيوستن سحب فريق روكتس قميص عملاقه السابق الصيني ياو مينغ، ثم حقق فوزا حماسيا على ضيفه شيكاغو بولز 121 ـ 117 بعد التمديد. واستهل ياو مشواره في الدوري عام 2002 وبلغ معدل تسجيله 19.2 نقطة، قبل ان يجبر على الاعتزال عام 2011 بعد سلسلة من الاصابات. وانضم ياو الى اساطير روكتس على غرار كلايد دريكسلر وحكيم اولاجوان.

وسجل النجم جيمس هاردن 42 نقطة بينها رميات حرة حاسمة في الثواني الـ 36 الأخيرة من الوقت الاضافي.

وغاب عن بولز نجمه جيمي باتلر المصاب برضة في قدمه.

وفي باقي المباريات فاز اورلاندو ماجيك على تورونتو رابتروز 102 ـ 94، وانديانا بيسرز على بروكلين نتس 106 ـ 97، وديترويت بيستونز على مينيسوتا تيمبروولفز 116 ـ 108، وبوسطن سلتيكس على لوس انجيليس ليكرز 113 ـ 107