«البايرن» يتعثر عند مطب شالكة



بات برشلونة الثاني وحامل اللقب على بعد نقطة من ريال مدريد المتصدر بفوزه على ضيفه اتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة أمس في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.



ورفع برشلونة رصيده الى 45 نقطة، مقابل 46 لريال.



وافتــــتح برشـلونة التسجيل في الدقيقة الثامنة عشرة اثر اختراق لنيمار من الجهة اليسرى مرر على اثره كرة الى الكاسير فتابعها بلمسة واحدة في الزاوية اليمنى للمرمى.



وشارك الكاسير بعد ان فضل المدرب لويس انريكي اراحة الاوروغوياني لويس سواريز.



واضاف الارجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة من ركلة حرة من الجهة اليمنى وضع منها الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس غوركا اريازوس قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق رافعا رصيده الى 16 هدفا هذا الموسم ولحق بزميله سواريز الى صدارة لائحة الهدافين.



وسجل برشلونة الهدف الثالث عبر اليكس فيدال بكرة بيسراه من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى (65).



وانتزع اسبانيول فوزا ثمينا من مضيفه ملقة بهدف للارجنتيني بابلو بياتي في الدقيقة 17.



ورفع اسبانيول رصيده الى 32 نقطة في المركز الثامن، وبقي ملقة على رصيده السابق 22 نقطة في المركز الرابع عشر.



ويخوض اشبيلية اختبارا صعبا عندما يلاقي ڤياريال الذي ينافس على مقعد اوروبي.

ومني اشبيلية الاحد الماضي بخسارته الاولى بعد 5 انتصارات متتالية عندما سقط امام اسبانيول، وبالتالي يعول على عاملي الارض والجمهور للفوز على ڤياريال ومواصلة مشواره في منافسة الريال وبرشلونة على اللقب.



وأجلت رابطة الليغا مباراتين اليوم بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تضرب شمال إسبانيا، وتأجلت مباراة سلتا فيغو وريال مدريد في ملعب الأول، وذكرت صحيفة «ماركا» انه تم إلغاء اللقاء نظرا لأن هناك خطرا كبيرا، نظرا لوجود عواصف هوائية شديدة ضربت شمال إسبانيا.



وأشارت عدة تقارير إلى أن العواصف أضرت بسقف ملعب «بالايدوس» معقل سيلتا فيغو، والذي كان من المقرر إقامة اللقاء عليه، كما تأجلت مباراة ديبورتيفو لا كورونيا مع ضيفه ريال بيتيس لذات السبب.



واشارت الرابطة في حسابها على موقع تويتر الى ان «المباراة تأجلت بسبب سوء الاحوال الجوية»، واشار نادي ديبورتيفو الى ان الرياح القوية والامطار تسببت في «ضرر كبير» لسقف ملعبه ريازور، ويحتل ديبورتيفو المركز السادس عشر في الليغا وريال بيتيس الثالث عشر.



ألمانيا



اهدر بايرن ميونيخ بطل المواسم الأربعة الماضية نقطتين ثمينتين بتعادله مع مضيفه شالكة 1-1 أمس في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني.



ورفع بايرن المتصدر رصيده الى 46 نقطة.



وخاض قائد بايرن فيليب لام (33 عاما) بنزوله احتياطيا بدلا من البرازيلي رافينيا مباراته الـ500 مع الفريق الباڤاري، احرز خلالها لقب الدوري 7 مرات والكأس 6 مرات ودوري ابطال اوروبا.



من جهته، رفع شالكة رصيده الى 22 نقطة في المركز الحادي عشر.



وافتتح بايرن التسجيل في الدقيقة العاشرة عندما سار الهولندي اريين روبن بكرة بعرض الملعب ومررها الى التشيلي ارتورو فيدال الذي حضرها امامية الى الپولندي روبرت ليڤاندوڤسكي فتابعها من فوق الحارس لحظة خروجه للتصدي له.

لكن شالكة ادرك التعادل بعد اربع دقائق فقط عبر البرازيلي رونالــــدو رودريغيز. واكتسح هوفنهايم ضيفه ماينتس 4-0.

وفاز هرتا برلين على اينغولشتات 1-0، وتغلب كولن على ڤولفسبورغ 1-0.

كما حقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزا سهلا على فرايبورغ 3-0.



وسجل المدافع اليوناني بابادوبولوس المعار من باير ليڤركوزن إلى هامبورغ هدف المباراة الوحيد في مرمى فريقه الأصلي، ليلحق به الهزيمة. وجاء هدف بابادوبولوس في الدقيقة 76.



فرنسا



رد موناكو الاعتبار لنفسه امام جاره الجنوبي نيس عندما تغلب عليه 3-0 على ملعب «لويس الثاني» في الإمارة وامام 8 آلاف متفرج في قمة المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي، وانفرد بالصدارة.



وثأر موناكو لخسارته المذلة برباعية نظيفة ذهابا وفض شراكة الصدارة مع جاره مفاجأة الموسم بعدما رفع رصيده الى 52 نقطة بفارق 3 نقاط امام نيس.



ومني مرسيليا الطامح لأحد المراكز الأوروبية بخسارة مفاجئة على ارض مضيفه ميتز 0-1.



وتجمد رصيد مرسيليا عند 33 نقطة، فيما أصبح ميتز الذي استهل المباراة وصيفا للقاع في المركز السادس عشر.