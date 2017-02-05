أصبحت هاملتون، ضابط الوقت الرسمي للموسم الجديد للبطولة العالمية لسباق ريد بل الجوي 2017، الذي منح بعدا جديدا لرياضات المحركات.

وبمشاركة 14 من أفضل طياري السباقات حول العالم، بمن فيهم نيكولا ايفانوف، سفير العلامة التجارية لريد بل منذ العام 2005، تشكل المسابقة الخاصة برياضة المحركات، عرضا بصريا مذهلا لا يشبه أي شيء آخر، إذ يجمع في وقت واحد السرعة والدقة والمهارة.

وباستخدام أسرع وأخف وأكثر الطائرات قدرة على المناورة، يحلق الطيارون على ارتفاع منخفض، في حلبة جوية تحددها أبراج إرشاد يبلغ ارتفاعها 25 مترا.

14 طيارا سيتنافسون على فئة الدرجة الأولى (ماستر) في ثمانية سباقات حول العالم، ليفوز أحدهم بلقب بطل البطولة العالمية لسباق ريد بول الجوي.

في المقابل، يقدم كأس شالنجر الفرصة لـ 9 طيارين من المواهب الشابة لتطوير مهاراتهم في التحليق على علو منخفض واختبار الإثارة التي تمنحها الرياضة.

وستجري سباقات موسم العام 2017 من سباق ريد بل الجوي في ثماني مدن حول العالم، وستكون في المرحلة الافتتاحية العاشرة على التوالي في أبوظبي مناسبة للاحتفال باليوبيل الماسي لعدد السباقات الذي سيبلغ 75.

الطيران والمهارة والدقة تشكل أيضا جزءا من قيم العلامة التجارية لهاملتون.

هذه الشراكة ستعزز حضور هاملتون في عالم الأكروبات، بالإضافة إلى أنها ستغني تراث الشركة الغني في قطاع الطيران والتعاون مع العروض الجوية العالمية وأسراب الطيران الدولية.

وتعليقا على هذه الشراكة، قال المدير التنفيذي لهاملتون، سيلفان دوللا: «علامتنا التجارية تملك تاريخا مرموقا في خدمة مجتمع الطيران، والتطور الجديد المتمثل في شراكاتنا مع بطولات عالمية يعزز من وجودنا في مجال الطيران». وأضاف: «هاملتون تنقل ساعات الطيران إلى آفاق جديدة، ونحن فخورون أن نكون ضابط الوقت الرسمي للبطولة العالمية لسباق ريد بل الجوي».

من ناحيته، صرح المدير العام لسباق ريد بل الجوي إريك وولف:«سباق ريد بل الجوي وهاملتون شريكان لأكثر من عقد من الزمن، ويبدو من المناسب أن علاقتنا ستتعمق في العام 2017، المحطة التاريخية في البطولة العالمية الرسمية، إذ ستطلق الموسم العاشر من المنافسات».

وأضاف: «العلامتان التجاريتان لهاميلتون وريد بل، تشتركان في شغف الطيران والتفاني في الالتزام بأعلى المعايير. ونحن نتطلع إلى سباق مثير هذا العام».

علامة هاملتون التجارية مرتبطة بضبط الوقت خلال الطيران من عام 1919، عندما وضع الطيارون الرواد في ذلك العصر ثقتهم في دقة الساعات وأجهزة الملاحة التي تنتجها هاميلتون.

وبالإضافة إلى ضبط أول خدمة بريد جوي في الولايات المتحدة الأميركية، أصبحت هاملتون الضابط الرسمي للوقت لدى شركة «تي دبليو واي» الأميركية للطيران في ثلاثينيات القرن الماضي.

المغامرة رافقت الدقة، عندما أظهرت أجهزة هاملتون كفاءتها ومهارتها منقطعة النظير من خلال شراكتها مع أول خدمة طيران أميركية تربط الساحل الشرقي بالغربي، والتي أدخلت الطيران التجاري إلى العصر الحديث.

اليوم، تستخدم العديد من أسراب الطيران، ساعات هاملتون وتجهيزاتها القياسية، بما في ذلك السرب 121 المقاتل في كوريا الجنوبية، وسرب بارتوللا اسبا من إسبانيا، ودوريات السرب 40 من الولايات المتحدة، وفريق العروض الخاص بـ «الاباتشي» والـ «اف 16» من هولندا، وغيرهم. وتستخدم هاملتون شراكاتها هذه لتعميق فهمها لاحتياجات الطيار والوظائف المطلوبة من الساعات، وذلك لتطوير ساعاتها المصممة للطيارين، مثل «تيك اوف كاكي» التابعة لشركة طيران زيرمات، وهي مروحية للنقل والإنقاذ في جبال الألب.