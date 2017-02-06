أعلن نادي برشلونة الاسباني أن لاعبه البرازيلي رافينيا الذي أصيب في المباراة ضد اتلتيك بلباو (3 ـ 0) في الدوري الاسباني لكرة القدم، يعاني كسرا في الانف، دون تحديد مدة غيابه.

وقال النادي الكتالوني في بيان ان «توافره (رافينيا) سيعتمد على تطور الحالة السريرية للاصابة».

وأشارت صحف اسبانية كتالونية منها «موندو ديبورتيفو» و«سبور»، الى ان غياب الدولي البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما مؤكد عن المباراة مع اتلتيكو مدريد الثلاثاء في إياب نصف نهائي الكأس، علما بان برشلونة تقدم في مباراة الذهاب 2ـ1.

ولم يتضح ما اذا كان رافينيا سيعود في وقت ملائم للمشاركة في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، عندما يلاقي برشلونة نادي باريس سان جرمان على ملعب الأخير في 14 فبراير.