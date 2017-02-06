تعاقد نادي بوروسيا دورتموند الألماني أمس مع المدافع التركي عمر توبراك بعد ستة أعوام قضاها في صفوف باير ليفركوزن.

وأعلن دورتموند في بيان له أنه وافق على دفع الشرط الجزائي في عقد توبراك (27 عاما).

وانضم توبراك إلى صفوف دورتموند بعقد يمتد حتى 2021 بعد تحريره من عقده مع ليفركوزن الذي كان يمتد حتى 2018.

ووفقا لمجلة «كيكر شبورت» دفع دورتموند 12 مليون يورو لضم توبراك الذي شارك في 25 مباراة مع المنتخب التركي.

وقال مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند «عمر توبراك مدافع قوي وصاحب خبرة دولية، ويمتلك قدرات قيادية هائلة».

وقال توبراك في بيان أصدره ليفركوزن «فاصل جديد يبدأ عندما انتقل إلى دورتموند الصيف المقبل، دائما سأتذكر الأوقات الاستثنائية التي عشتها في ليفركوزن».

وفشل دورتموند في التعاقد مع توبراك الصيف الماضي بعد رفض ليفركوزن العرض المالي للنادي.