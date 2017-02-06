خرج نائب رئيس برشلونة جوردي ميستري بتصريحات غريبة عن سبب التدخلات القاسية التي يتعرض لها نيمار من طرف خصومه، حيث أكد انه يستفزهم في كثير من الأحيان، وهو ما أثار موجة من التعليقات في الأوساط الكاتالونية.

وتساءلت صحيفة «سبورت» عن كفاءة جوردي ميستري لإجراء لقاءات صحافية باسم برشلونة، معتبرة ان تصريحاته تلك تضر بالفريق والنادي حتى وإن كانت عن غير قصد كما توقع البعض.

تصريحات ميستري جاءت كالتالي: «نيمار يستفز المدافعين وبعض اللاعبين الآخرين في مناسبات كثيرة، ولذلك يتلقى تدخلات عنيفة من طرفهم.في بعض اللقطات يوقفونه بطرق غير شرعية».

ثم استرسل متطرقا لإصابة إنييستا وبوسكيتس «الوضع واضح بالنسبة لنا.. اللاعبان معا أصيبا بسبب تدخلات قوية جدا من طرف الخصوم».

يذكر ان ميستري عاد ليصحح كلامه بعد ذلك في تصريحات ثانية، وقال: «قيل لي إنني استعملت كلمة استفزاز في حديثي عن نيمار، وهو ما خلق بعض الجدل.

ما كنت أريد أن أقوله هو أن نيمار يواجه المدافعين كثيرا، وحديثي كان عن الشق الكروي فقط، ومن يريد خلق الجدل أؤكد له أنه لا مجال لذلك».