فازت الاوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة اولى بلقب دورة تايوان الدولية للتنس، بتغلبها امس على الصينية شواي بنغ 6-3 و6-2.

وبذلك تكون اللاعبة البالغة 22 عاما، احرزت لقبها الخامس في دورات التنس، بينما فشلت منافستها (31 عاما) في احراز لقبها الثاني.

وكانت سفيتولينا المصنفة 13 عالميا، بلغت النهائي بفوزها على اللوكسمبورغية ماندي مينيلا 6-3 و6-2، بينما تأهلت بنغ على حساب التشيكية لوسي سافروفا المشاركة ببطاقة دعوة 6-4 و6-2.

وكان النهائي المواجهة الثانية بين اللاعبتين، بعد مباراة في دورة نيو هايفن الأميركية عام 2014، فازت فيها الصينية المصنفة 71 عالميا.

وعادت بنغ الى منافسات كرة المضرب في مارس الماضي بعدما غابت عن الملاعب اثر جراحة في الخصر عام 2015.

وبلغت الصينية في عام 2014 التصنيف 41 عالميا، وهو الأفضل لها.