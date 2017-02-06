فرض التعادل السلبي نفسه على القمة التي جمعت اشبيلية بضيفه ڤياريال في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الاسباني.

ورفع اشبيلية رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف برشلونة بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي وارتفع رصيد ڤياريال إلى 35 نقطة في المركز الخامس.

وعزز أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الرابع بفوزه على ضيفه ليغانيس 2-0. سجل هدفي أتلتيكو مدريد فرناندو توريس في الدقيقتين 15 و51، رافعا رصيده الى 39 نقطة في المركز الرابع، في حين تأزم موقف ليغانيس السابع عشر بعد ان تجمد رصيده عند 18 نقطة. وعمق ايبار جراح مضيفه ڤالنسيا عندما سحقه برباعية نظيفة، حيث عزز ايبار موقعه في المركز السابع برصيد 32 نقطة مقابل 19 نقطة لڤالنسيا السادس عشر.

وتختتم المرحلة اليوم بلقاء غرناطة مع لاس بالماس.

فرنسا

واصل باريس سان جرمان تشبثه بالدفاع عن اللقب الذي أحرزه في الأعوام الأربعة الأخيرة بفوزه الثمين على مضيفه ديغون 3-1 على ملعب «غاستون جيرار» وأمام 8500 متفرج في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي.ورفع نادي العاصمة الفرنسية رصيده الى 49 نقطة خلف موناكو المتصدر بـ 52 نقطة.

وكان باريس سان جرمان البادئ بالتسجيل عبر الجناح البرازيلي لوكاس مورا بتسديدة من مسافة قريبة (29) موقعا هدفه السابع هذا الموسم، لكن أصحاب الأرض ردوا بعد دقيقتين بتسديدة قوية من داخل المنطقة لجوليو تافاريس من الرأس الأخضر. ومنح القائد تياغو سيلفا التقدم لباريس سان جرمان في الدقيقة 81 من مسافة قريبة مستغلا كرة مرتدة من الحارس، قبل ان يطمئن كافاني أنصار الفريق الباريسي بتسجيله الهدف الثالث بعد 3 دقائق من مسافة قريبة اثر دربكة أمام المرمى رافعا رصيده الى 22 هدفا في صدارة لائحة الهدافين.

وأهدر بوردو فرصة انتزاع المركز الخامس بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه رين بهدف لجيريمي مينيز (56) مقابل هدف ليوهان غوركوف (69).

ورفع بوردو رصيده الى 33 نقطة.وضع تولوز حدا لمسلسل هزائمه المتتالية بتغلبه على ضيفه انجي 4-0.ويدين تولوز بفوزه الى لاعبه الجديد اندي دولور الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 47، ثم توالت الأهداف الثلاثة الأخرى عبر الدنماركي برايثوايت (56 من ركلة جزاء) والارجنتيني تريخو (69) والسويدي اولا تويفونن (89).ورفع تولوز رصيده الى 29 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد انجي عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.

ألمانيا

عمق اوغسبورغ جراح ضيفه فيردر بريمن بفوزه القاتل عليه 3-2 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني.

ويدين اوغسبورغ بفوزه الثاني تواليا ونقطته العاشرة من مبارياته الخمس الأخيرة الى الباراغوياني راوول بوباديا الذي سجل الهدف الحاسم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.وكان بريمن يستحق على الأقل الخروج بنقطة التعادل بعدما تقدم على مضيفه مرتين عبر التشيكي ثيودور جيبري سيلاسي (26) وماكس كروزه (65 من ركلة جزاء)، الا ان اوغسبورغ لم يستسلم وادرك التعادل مرتين بفضل الفرنسي شميد (28) والكوري الجنوبي شيول (79) قبل ان يخطف الفوز في الوقت القاتل عبر بوباديا.

ورفع اوغسبورغ رصيده الى 24 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد بريمن عند 16 في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف فقط عن هامبورغ السادس عشر.