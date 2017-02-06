سحق لاتسيو مضيفه بيسكارا 6 ـ 2 في مباراة فرض فيها مهاجمه ماركو بارولو نفسه نجما بتسجيله رباعية في الدقائق 10 و14 و49 و77، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الايطالي وأضاف السنغالي بالده دياو كيتا (57) وتشيرو ايموبيلي (69) الهدفين الاخرين، فيما كان هدفا بيسكارا من نصيب الليبي ـ الانجليزي احمد بن علي (29) والاوروغوياني غاستون بروغمان (41).

وتغلب اتالانتا على كالياري بهدفين سجلهما الارجنتيني اليخاندرو غوميز (4 و17).

وتغلب ساسوولو على جنوى بهدف حمل توقيع لورنزو بيليغريني (26).وتعادل امبولي مع تورينو 1 ـ 1. سجل للاول مانويل بوتشاريلي (47)، وللثاني اندريا بيلوتي (11).واضاع تورينو ركلة جزاء عبر الاسباني ياغو فالكوي ركلة جزاء (55).

وتعادل كييفو فيرونا مع اودينيزي سلبا.واقتنص فريق سمبدوريا فوزا صعبا من ملعب مضيفه ميلان1-0 أمس. ويدين سامبدوريا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه لويس مورييل الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم للمركز العاشر وتجمد رصيد ميلان عند 37 نقطة في المركز الثامن. وكان نابولي قد سحق مضيفه بولونيا 7-1 في افتتاح المرحلة.

وتألق القائد الدولي السلوفاكي ماريك هامسيك والدولي البلجيكي درييس ميرتنز بشكل لافت في هذه المباراة بتسجيل كل منهما ثلاثية «هاتريك»، الاول في الدقائق 4 و70 و74، والثاني في الدقائق 33 و43 و90، فيما سجل لورنتسو اينسيني الهدف الثاني في الدقيقة السادسة.

وكان هدف الشرف لاصحاب الارض من توقيع اليوناني فاسيليوس تروسيديس في الدقيقة 36، علما بان ماتيا ديسترو اهدر ركلة جزاء لبولونيا في الدقيقة 26.

ورفع ميرتنز رصيده الى 16 هدفا هذا الموسم وانتزع صدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد امام الارجنتينيين غونزالو هيغواين (يوڤنتوس) وماورو ايكاردي (انتر ميلان) والبوسني ادين دزيكو (روما).