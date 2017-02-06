أعرب مدرب ليفربول يورغن كلوب عن خيبة أمله، بعد سقوط فريقه أمام مضيفه هال سيتي بهدفين دون رد، معترفا بأن الريدز لم يقدم العرض المنتظر أمام خصمه الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري.

وبعد المباراة قال المدرب الألماني للصحافيين: «في هذه اللحظة، واضح جدا أننا لسنا جيدين بما فيه الكفاية، في النصف الأول ظهرنا بمستوى غير مقبول على الإطلاق، كما أننا استقبلنا هدفين كان من السهل تفاديهما، لكن بوجه عام، الأداء لم يكن مقنعا ولا مقبولا».

وأضاف: «ليس أمرا منطقيا أن نلعب بهذه الطريقة، إذا لعبنا المباراة بأكملها كما فعلنا في الشوط الثاني، كان من الممكن أن نخرج بنتيجة إيجابية، لكننا الآن بحاجة للاستيقاظ مرة أخرى، وأقول مرة أخرى أن ما حدث في هذه المباراة ليس مقبولا على الإطلاق».

وأتم «لدي أفكار كثيرة في هذه اللحظة، لكني لن أقول حتى القليل منها في الوقت الحالي لأنني حقا أريد التفكير فيما حدث.

كان لدينا الكثير من الحيازة.

لكن ماذا فعلنا بالحيازة؟.

إنها بالتأكيد من الأشياء الجيدة في كرة القدم، لكننا لم نقدم المستوى الذي كنا نتوقعه، وبالتأكيد سنراجع أنفسنا لنرى ماذا حدث».