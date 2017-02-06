كشف مهاجم نادي مان سيتي غابرييل خيسوس دور المدير الفني للفريق بيب غوارديولا، في ضمه إلى ملعب الاتحاد.

ووقع خيسوس على عقود انضمامه للسيتي في أغسطس الماضي، مقابل 27 مليون جنيه استرليني، إلا أنه انتقل لصفوف الفريق الإنجليزي، قادما من بالميراس في يناير الماضي.

وقال خيسوس، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «جميع الذين شاركوا في عملية انتقالي للسيتي فعلوا ذلك بامتياز، القرار اتخذته عندما تلقيت مكالمة من غوارديولا، حيث كان المدرب الوحيد الذي اتصل بي، لقد كنت سعيدا جدا».

وأضاف: «كنت دائما أشاهد مباريات البريمييرليغ وأتابع مان سيتي، وكنت سعيدا جدا لارتداء هذا القميص، إنها مسؤولية كبيرة لإكمال حلمي باللعب في أوروبا».