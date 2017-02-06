أكد مدرب مان يونايتد جوزيه مورينيو أنه لم يعد في وضع يمكنه من التعاقد مع أفضل اللاعبين من منافسيه في كل موسم، ويرجع ذلك إلى زيادة المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، على عكس ما يفعله بايرن ميونيخ في الدوري الألماني.



ونقلت صحيفة التليغراف البريطانية عن مورينيو قوله: «هذا هذا هو عالم كرة القدم الجديد، عندما تتحدث في السابق عن وقت السير أليكس فيرغسون، هذه ليست ألمانيا».



وأضاف: «في ألمانيا، بايرن ميونيخ يفوز بالدوري في فصل الصيف.. في كل عام يذهب إلى بوروسيا دورتموند ويحصل على أفضل لاعبيه، ماريو جوتزه، روبرت ليڤاندوفسكي، وماتس هوملس.. لذلك يفوز بالدوري قبل أن يبدأ!».



وواصل: «هل تعتقد بأنني يمكنني الذهاب لتوتنهام وأجلب اثنين من لاعبيهم؟ لا أستطيع.. لا أستطيع أن أذهب إلى أرسنال وأتعاقد مع اثنين من أفضل لاعبيهم.. أو أن أذهب لتشلسي وأجلب لاعبين اثنين أحبهما كثيرا، هذا الوقت انتهى».



وتابع في نفس السياق «لا يمكنك في إنجلترا أن تصبح بطلا من خلال الهجوم على منافسيك المباشرين، إن أردت ضم لاعب من ناد كبير لن تحصل عليه إلا إذا أراد ذلك النادي بيعه».



وأتم: «ريال مدريد يبيع اللاعبين الذين يريد بيعهم، الأمر نفسه في برشلونة وبايرن ميونيخ وباريس سان جرمان، وذلك يصعب من إمكانية تحقيق سوق انتقالات جيد جدا».