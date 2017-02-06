رصدت إدارة نادي تشلسي متصدر الترتيب العام للدوري الإنجليزي ميزانية ضخمة لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2017 تمهيدا لرحيل أسماء مرشحة لترك قلعة «الستامفورد بريدج» إلى وجهات محلية أو دولية أخرى.

وكشفت صحيفة «ذا صن» ان إدارة «البلوز» تخطط للتعاقد مع ثلاثة أسماء من الوزن الثقيل ما جعلها تخصص ميزانية تقدر بـ 100 مليون جنيه إسترليني لتعزيز فرصة النادي في الحصول على تواقيع الثلاثي المستهدف بتوصية من المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وأكدت الصحيفة الشهيرة ان النادي اللندني يركز على تقوية خطه الأمامي من خلال استهداف التعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الذي يعاني من الإحباط الشديد جراء جلوسه على دكة البدلاء بنادي ريال مدريد، بالإضافة إلى الشاب الفرنسي موسى ديمبيلي المتألق مع نادي سلتيك الاسكتلندي، كما يسعى مسؤولي «البلوز» للتعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك نجم نادي ساوثمبتون الإنجليزي.

في المقابل، فإن إدارة النادي الملكي لن تعارض في رحيل موراتا، خاصة ان الأخير لا يريد الاستمرار على الوضعية نفسها ببقائه حبيسا لمقاعد البدلاء، غير انه يتوجب على «البلوز» دفع ما لا يقل عن 30 مليون باوند استرليني للحصول على خدماته، فيما يحتاج لدفع قرابة 40 مليون جنيه إسترليني لانتداب ديمبيلي من نادي سلتيك، فيما سيتم تخصيص ما تبقى من الميزانية المرصودة لإبرام صفقة المدافع الهولندي.

وبقراءة بسيطة لتحركات نادي تشلسي في سوق الانتقالات، فإنه يتضح ان «البلوز» ومدربه الإيطالي انطونيو كونتي يخططان لتسريح بعض الأسماء ورحيلها مع نهاية الموسم، إذ إن استهداف اثنين في خط الهجوم يؤكد ان المهاجم الإسباني دييغو كوستا عازم على الرحيل إلى الدوري الصيني في نهاية الموسم الجاري، بينما التوقيع مع مدافع جديد عائد لنية المدافع الإنجليزي المخضرم جون تيري في الاعتزال او الرحيل لناد جديد، خاصة ان مدافع الفريق الآخر الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش قد حزم حقائبه قبل أيام قليلة، ورحل إلى روسيا للعب ضمن صفوف فريق زينيت سانت بطرسبورغ.

يشار ان هذه التحركات لـ «البلوز» في الميركاتو الصيفي المقبل، تؤكد بوجود نية ورغبة النادي اللندني ومالكه الثري الروسي رومان إبراموفيتش في العودة وبقوة إلى سوق الانتقالات بعدما فضل في العام المنصرم تقليص نفقاته وتوظيف ما لديه من عناصر فنية لخوض منافسات هذا الموسم، لينجح بالتالي في اعتلاء الصدارة المحلية والاقتراب رويدا رويدا من التتويج بلقب الدوري الممتاز.