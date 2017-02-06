حذر مدرب تشلسي أنطونيو كونتي من عواقب التراخي في الأسابيع القادمة.

وقال كونتي: «نحن لم نفز باللقب حتى الآن، والشيء المهم أن نحافظ على تركيزنا لنهاية الموسم.

في مسيرتي كلاعب كرة قدم، فزت بألقاب كثيرة، لكني من مشاركتي في ثلاث نهائيات لدوري الأبطال، لم أفز إلا مرة واحدة، لذا من الضروري أن نواصل العمل الجاد حتى النهاية».

وأضاف: «أيضا من خبرتي كلاعب، حصلت على اللقب بفارق ثماني نقاط وأكثر قبل أربع مباريات من النهاية، وفي مرة أخرى خسرت الدوري بنفس الطريقة، لهذا أشعر أن لدي شيئا من الخبرة لإدارة هذا الوضع».