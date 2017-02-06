جدد مان يونايتد الموعد مع الانتصارات بعد سلسلة من ثلاثة تعادلات متتالية، وزاد محن مضيفه ليستر سيتي حامل اللقب بالفوز عليه 3-0، ملحقا بفريق الايطالي كلاوديو رانييري هزيمته الرابعة تواليا والـ13 هذا الموسم.



وأكد «المان» تفوقه التام على الثعالب الذي لم يحقق سوى فوز يتيم في مواجهاته الـ18 الأخيرة مع «الشياطين الحمر» في جميع المسابقات، وانعش حظوظه بالحصول على مقعد مؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل بعدما رفع رصيده الى 45 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين فقط عن ارسنال، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى المسابقة القارية الأم.



وحسم يونايتد اللقاء في غضون 88 ثانية فقط، بعدما افتتح الارميني مخيتاريان التسجيل في الدقيقة 42 بمجهود فردي رائع حيث انطلق من منتصف الملعب قبل ان يشق طريقه الى منطقة الجزاء ثم يسدد الكرة في شباك الحارس الدنماركي ياسبر شمايكل.



واضاف السويدي زلاتان ابراهيموڤيش الهدف الثاني بعد 88 ثانية اثر تمريرة عرضية من الاكوادوري انتونيو ڤالنسيا (44)، ليصبح اكبر لاعب سنا في الدوري الممتاز يسجل 15 هدفا في موسم واحد (35 عاما و125 يوما).



وبدأ يونايتد الشوط الثاني من حيث انهى الاول، اذ اضاف الإسباني خوان ماتا الهدف الثالث في الدقيقة 49 بعدما تبادل الكرة مع مخيتاريان، ثم بقيت النتيجة على حالها ليصبح ليستر مهددا بشكل فعلي بالهبوط الى الدرجة الاولى بعد موسم فقط على تتويجه كونه يحتل المركز الـ16 بفارق نقطة فقط عن هال سيتي الـ18 ونقطتين عن سندرلاند متذيل الترتيب.



بعد ان اعتمد مدرب مان سيتي على ثلاثي المقدمة البرازيلي جيسوس والبلجيكي دي بروين والألماني ساني والاستغناء عن الارجنتيني اغويرو كلاعب أساسي، بات الوافد الجديد جيسوس بمنزلة «الجاسوس» الذي لا يخطئ والذي يعتمد عليه فيما تبقى من الدوري الانجليزي الممتاز ومدربه غوارديولا.



واستفاد مان سيتي على أكمل وجه من الخسارة التي تعرض لها السبت كل من ارسنال وليڤربول لشق طريقه الى المركز الثالث، وذلك بتغلبه على ضيفه سوانسي سيتي بصعوبة 2 ـ 1 في المرحلة الرابعة والعشرين من «البريمييرليغ».



ويدين سيتي بفوزه الى غابرييل جيسوس الذي سجل الهدفين، ثانيهما في الوقت بدل الضائع حين كان الفريقان في طريقهما الى التعادل.

واصبح فريق المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا في المركز الثالث برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن تشلسي المتصدر ونقطة عن توتنهام الثاني، مستفيدا من خسارة ارسنال امام جاره تشلسي (1 ـ 3) وليڤربول امام هال سيتي (0 ـ 2).

واستهل سيتي اللقاء بشكل مثالي، اذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 11 عبر غجيسوس الذي سقطت الكرة امامه اثر مجهود فردي مميز للاسباني دافيد سيلفا.



ثم فشل سيتي في الاستفادة من الدفع المعنوي لتعزيز تقدمه فدفع الثمن في نهاية المطاف لان سوانسي ادرك التعادل في الدقيقة 81 عبر الايسلندي غيلفي سيغوردسون.



واحتكم بعدها غوارديولا الى الهداف الارجنتيني سيرخيو اغويرو الذي دخل بدلا من ستيرلينغ (83) الا ان شيئا لم يتغير حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما لعب دافيد سيلفا كرة عرضية من الجهة اليمنى هذه المرة، فارتقى لها غابرييل جيسوس وحولها برأسه في جسد الحارس لوكاس فابيانسكي الا ان اللاعب البرازيلي كان في المكان المناسب لمتابعتها في الشباك الخالية.

وهذا الهدف الثالث للاعب البرازيلي البالغ من العمر 19 عاما في ثاني مباراة له اساسيا في الفريق.