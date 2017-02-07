واصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مان يونايتد، تألقه بكسر أرقام قياسية جديدة في الدوري الإنجليزي.

وأحرز السلطان الهدف الثاني لـ «المان» في مرمى ليستر سيتي خلال مباراة الجولة الـ 24 من المسابقة.

وأصبح إبرا أكبر لاعب يسجل 15 هدفا في موسم واحد بتاريخ المسابقة، حيث يبلغ من العمر 35 عاما و125 يوما.

كما حافظ إبراهيموفيتش على معدله التهديفي بتسجيل 20 هدفا على الأقل في الموسم الواحد في كل البطولات، للأندية التي لعب لها على مدار السنوات العشر الأخيرة، منذ أقل معدل له بتسجيل 15 هدفا لإنتر ميلان الإيطالي في كل البطولات موسم 2006-2007.

وأصبح إبراهيموفيتش أيضا أول لاعب في صفوف مان يونايتد يسجل أكثر من 20 هدفا في كل البطولات بموسم واحد، منذ تسجيل النجم الهولندي روبن فان بيرسي 30 هدفا خلال موسم 2012-2013.