استبعدت إيلاري بلازي زوجة فرانشيسكو توتي قائد فريق روما استمرار زوجها لموسم آخر مع الجيلاروسي بعد انتهاء عقده في الصيف المقبل.

وقالت بلازي: «توتي انتهى لقد تحول إلى سن 40، أسمع من يقول إن في إمكانه اللعب حتى الـ 70 ولكن حان الوقت لقول هذا يكفي».

وأضافت: «الاحتراف في الخارج؟ هذا الخيار متروك له فقط، وليس لي نحن نتحدث عن ذلك ولكن في النهاية نحن سنبقى في روما لأن الأمور هنا جيدة حقا».

وبسؤالها عن علاقتها مع لوتشيانو سباليتي، مدرب روما بعد الخلاف الذي نشب بينهما في سبتمبر الماضي، أجابت: «هو من سامحني».

وسردت: «عندما أرسل مارادونا باقة من الورود لفرانشيسكو، أحضرها الأخير إلى المنزل وتظاهر بأنها هدية لي، بالطبع كان يمزح، لقد علمت الحقيقة بعد ذلك».