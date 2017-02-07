ذكرت تقارير صحافية ألمانية أن فيليب لام قائد فريق بايرن ميونيخ حسم موقفه من الاستمرار في الملاعب.

ووفقا لما نشرته صحيفة «كيكر» الألمانية، فإن لام صاحب الـ 33 عاما، قرر الاعتزال نهاية الموسم الحالي وعدم استكمال عقده مع الفريق البافاري الذي ينتهي في صيف 2018.

وقالت الصحيفة: «لام اتخذ قراره بعدما أجرى محادثات مع أولي هونيس رئيس البافاري وكارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي ونائبه يان كريستيان دريسين».

وأضافت: «لام لديه تصور واضح عن وظيفته الجديدة وهي تولي منصب المدير الرياضي للنادي وهو المنصب الشاغر منذ اعتذار ماتس زامر لأسباب مرضية».

وتابعت: «لام سيكون لديه دور بارز في مسألة التعاقدات على نحو خاص».

وخاض لام 500 مباراة مع الفريق البافاري في جميع المسابقات، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 70 أخرى.