حسم يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر «ديربي ايطاليا» بفوزه على ضيفه اللدود انتر ميلان 1-0 الاحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي، واضعا حدا لمسلسل انتصارات منافسه عند 7 مباريات متتالية.

وأعاد فريق المدرب ماسيميليانو اليغري فارق النقاط الست الذي يفصله عن اقرب ملاحقيه نابولي الفائز السبت على بولونيا بنتيجة ساحقة 7-1.

ويدين اليوفي بفوزه الـ 18 هذا الموسم الى الكولومبي خوان كوادرادو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الثواني الاخيرة من الشوط الأول بـ «صاروخ» من خارج المنطقة.

وتجمد رصيد انتر الذي يعود فوزه الاخير على منافسه في تورينو الى نوفمبر 2012 حين الحق به هزيمته الاولى في ملعبه الجديد «يوفنتوس ستاديوم» بتغلبه عليه 3-1، عند 42 نقطة في المركز الخامس.

وجاءت المباراة مثيرة منذ البداية وكان فريق «السيدة» قريبا من افتتاح التسجيل منذ الدقيقة الثالثة لولا تألق الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش في وجه تسديدة اكروباتية رائعة للارجنتيني باولو ديبالا.

ثم تحسن اداء انتر الذي هدد مرمى الحارس جانلويجي بوفون في اكثر من مناسبة لاسيما بالتسديد من خارج المنطقة.

الا ان فريق المدرب ماسيميليانو اليغري صمد ثم نجح في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول في افتتاح التسجيل خلافا لمجريات اللعب بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة لكوادرادو الذي يسجل هدفه السابع في الكالتشيو.

وبدا يوفنتوس عازما في بداية الشوط الثاني على حسم اللقاء باكرا فحاصر ضيفه وهدد مرمى هاندانوفيتش اكثر من مرة دون ان يصل الى الشباك، ثم عاد انتر تدريجيا الى الاجواء.

واحتكم مدرب انتر ستيفانو بيولي الى الثنائي ايدر مارتينيز والفرنسي كوندوغبيا بدلا من انتونيو كاندريفا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (53) بحثا عن التعادل، ولكن يوفنتوس الذي زج بكلاوديو ماركيزيو بدلا من كوادرادو في الدقيقة 71، عرف كيف يتعامل مع الوضع وابقى على تقدمه حتى صافرة النهاية.

بل كان يوفنتوس قريبا من تعزيز تقدمه لولا تألق هاندانوفيتش في وجه تسديدة الارجنتيني غونزالو هيغواين (79)، ثم رأسية الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (87).

واكمل انتر الثواني الاخيرة من الوقت بدل الضائع بعشرة لاعبين بعد طرد الكرواتي ايفان بيريزيتش.

ترتيب فرق الصدارة:

1- يوفنتوس 54 نقطة من 22 مباراة

2- نابولي 48 من 23

3- روما 47 من 22

4- لاتسيو 43 من 23

5- انتر ميلان 42 من 23

فرنسا

وجه سانت اتيان الضربة القاضية لآمال ضيفه وجاره ليون بالمشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، بالفوز عليه 2-0 في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي.

ويدين سانت اتيان بفوزه الثالث تواليا ومحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الخامسة على التوالي، الى كيفن مونيه-باكيه (9) ورومان هاموما (22) اللذين جعلا فريقهما يتقدم على جاره ليون بهدفين بعد اقل من نصف ساعة على بداية لقاء بينهما للمرة الاولى منذ عام 1981.

واكمل ليون اللقاء بتسعة لاعبين في الوقت بدل الضائع بعد طرد الجزائري رشيد غزال وكورنتان توليسو.

ورفع سانت اتيان رصيده الى 36 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة خلف ليون الذي يملك مباراة مؤجلة، مبتعدا عن كل من ملاحقيه ومنافسيه على المشاركة في «يوروبا ليغ» الموسم المقبل مرسيليا وبوردو بفارق ثلاث نقاط.