يسعى موناكو للاقتراب خطوة إضافية من لقبه الأول منذ عام 2000 عندما يفتتح اليوم المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم بضيافة مونبلييه، بينما سيكون الخطأ ممنوعا على باريس سان جرمان أمام ضيفه ليل اذا ما أراد الاحتفاظ باللقب.

ويدخل موناكو مباراته مع مونبلييه الثالث عشر باحثا، على أقل تقدير، عن الحفاظ على فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن سان جرمان بطل المواسم الأربعة الاخيرة، ونيس المتراجع للمركز الثالث.

وتربع فريق الامارة على الصدارة وحيدا بعد تغلبه السبت الماضي على نيس بثلاثية نظيفة بفضل هدفين من الكولومبي المتجدد راداميل فالكاو الذي رفع رصيده الى 14 هدفا هذا الموسم.

ومن المؤكد ان المستوى الذي يقدمه فالكاو مختلف تماما عن ذلك الذي ظهر به خلال تجربة الاعارة مع عملاقي انجلترا مان يونايتد (2014-2015) وتشلسي (2015-2016)، وهو ما أدى دورا أساسيا في المستوى الذي يقدمه موناكو هذا الموسم.

ويمني فريق «الامراء» النفس بتأكيد تفوقه على مونبلييه الذي لم يذق طعم الفوز على منافسه في أي من المواجهات التي جمعتهما منذ 1999.

وينافس فريق جارديم على كل الجبهات، إذ وصل الى نهائي كأس الرابطة المحلية، حيث يلتقي سان جرمان في الاول من ابريل المقبل، وبلغ الدور ثمن النهائي من مسابقة الكأس المحلية حيث يلتقي مع مرسيليا في الاول من مارس.

كما ينافس نادي الامارة قاريا، إذ يخوض اختبارا صعبا في الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مان سيتي الذي يستقبل لقاء الذهاب في 21 يناير الحالي، قبل ان يحل ضيفا على «ستاد لويس الثاني» في 15 مارس.

من جهته، يأمل سان جرمان الذي خسر نقطتين مهمتين في المرحلة قبل الماضية بعد تعادله على ارضه مع موناكو 1-1 بهدف تلقاه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ان يواصل انتفاضته بعدما استعاد توازنه سريعا بفوزه السبت على ديجون خارج ملعبه 3-1.

ومن المؤكد ان الأمور ستكون أصعب على فريق «اثرياء باريس» في الايام المقبلة لأنه يستضيف برشلونة الاسباني في 14 الشهر الجاري في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري الأبطال قبل ان ينتقل الفريقان الى «كامب نو» في الثامن من مارس لخوض لقاء الاياب.