تسبب تأجيل مباراة سلتا فيغو وريال مدريد في المرحلة الـ 21 للدوري الإسباني لكرة القدم، نتيجة ظروف الطقس، في حالة من الغضب الشديد داخل إدارة النادي الملكي، ما أحيا مجددا فكرة مثيرة للجدل.

وأشارت صحيفة «ماركا» المقربة من العملاق الأبيض إلى أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بدأ يدرس الفكرة التي تم طرحها خلال الفترة الأخيرة بتشكيل دوري أوروبي جديد، تمهيدا للانفصال عن الليغا.

وقالت الصحيفة: «في الوقت الذي تتباعد فيه المسافات بين الريال ورئيس الليغا خافيير تيباس، فإن النادي الملكي يريد أن يفهم لماذا لا تملك هذه المسابقة ما يكفي من الموارد لمحاولة الوصول إلى حل لمشكلة فرضت نفسها قبل 36 ساعة على مباراة سلتا فيغو؟».

وأضافت بقولها: «لا يوجد حديث عن ملاحقات قضائية أو نظريات مؤامرة، أو أي شيء مماثل، ولكن الأمر كله ينصب على الإحباط إزاء الطريقة التي تتعامل بها إدارة الليغا مع أزمات مختلفة تعرضت لها على مدار الأسابيع الماضية».

وأكدت أن إدارة الملكي تدرس الحل المنطقي الآخر المتمثل في الدوري الأوروبي، وهو المقترح الذي تتم دراسته حاليا بعد الأحداث الأخيرة، وقالت إن ريال مدريد يسعى للمضي قدما في الخطوات الضرورية اللازمة للإعلان الرسمي عن تلك المسابقة، حيث ستتم دعوة الكثير من الأندية الأوروبية العريقة للمشاركة فيها.

وأضافت بقولها: «تريد أندية برشلونة وبايرن ميونيخ ومان يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جرمان وميلان الانضمام إلى الميرينغي، ولايزال السؤال المطروح حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مستعدا للانضمام إلى المشروع أم لا».