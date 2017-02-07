احتفظت الاميركية سيرينا وليامس بموقعها في صدارة التصنيف الجديد للاعبات المحترفات في كرة المضرب الصادر.
وكانت الاميركية انتزعت الصدارة من الالمانية انجيليك كيربر الاسبوع الماضي بعد تتويجها ببطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب أولى البطولات الأربع الكبرى.
ولم يطرأ أي تعديل على مراكز اللاعبات العشر الأوليات.
وتقدمت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 20 مركزا لتصبح الحادية والثلاثين بعد فوزها الأحد الماضي بدورة سان بطرسبورغ الروسية الدولية.
ترتيب اللاعبات العشر الأوائل:
1 ـ الأميركية سيرينا وليامس 7780 نقطة
2 ـ الالمانية انجيليك كيربر 7115
3 ـ التشيكية بليسكوفا 5270
4 ـ الرومانية سيمونا هاليب 5172
5 ـ السلوفاكية تشيبولكوفا 5070
6 ـ الپولندية رادفانسكا 4915
7 ـ الاسبانية موغوروتسا 4720
8 ـ الروسية كوزنتسوفا 3915
9 ـ الاميركية كي ماديسون 3897
10 ـ البريطانية جوانا كونتا 3905