رفض فريق ريال مدريد هذا الموسم استضافة مباراة نهائي كأس ملك اسبانيا مجددا مثلما فعل في المواسم الأخيرة الماضية، ونشرت صحيفة سبورت ان المرينغي يناقض موقفه من ملعب البالايدوس ومباراة سيلتا فيغو ويرفض استضافة نهائي كأس الملك.

وقامت الليغا بتأجيل مباراة سيلتا فيغو وريال مدريد بسبب الأعمال في سقف ملعب البالايدوس بسبب العواصف، الأمر الذي جعل الريال يعرب عن غضبه بسبب تأجيل مباراة أخرى للفريق.

من ناحية أخرى، فإن الريال قد تحجج بالأعمال في الأحواض بملعب سانتياغو برنابيو لرفضه فكرة إقامة مباراة النهائي على أرضه.