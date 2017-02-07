ضمنت بلجيكا تأهلها الى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ديفيس لكرة التنس، بعدما تغلبت على مضيفتها ألمانيا 4-1 في فرانكفورت، بينما تأهلت اسبانيا وبريطانيا الى الدور نفسه.

وحسمت بلجيكا المواجهة في مباراة الفردي الاولى لليوم الاخير بعد فوز ستيف دارسيس على الكسندر زفيريف 6-4 و6-4 و7-6 (10-8).

وحسمت اسبانيا مواجهتها مع مضيفتها كرواتيا 3-2 بعد فوزها الاحد بمباراتي الفردي بفضل روبرتو باوتيستا اغوت وبابلو كارينو بوستا.

وتأهلت بريطانيا على حساب كندا 3-2، بعد فوز كايل ادموند في المباراة الاخيرة على الكندي دنيس شابوفالوف 6-3، 6-4 و3-1، قبل ان يطرد شابولوف بعدما اصابت كرة ضربها بشكل احتفالي بعد فوزه بنقطة، وجه الحكم الرئيسي.