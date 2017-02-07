برشلونة بطل النسختين الاخيرتين سيكون مرشحا لبلوغ نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي عندما يستضيف أتلتيكو مدريد اليوم على ملعب «كامب نو» في اياب نصف النهائي.

ويخوض حامل اللقب المباراة بأفضلية كبيرة نتيجة فوزه ذهابا على ارض منافسه 2-1، وتشديده الخناق على ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري.

وكان البارسا وصل الى النهائي في المواسم الثلاثة الماضية، فخسر في 2014 امام ريال مدريد 1-2، وفاز في 2015 على اتلتيك بلباو 3-1، وفي 2016 على اشبيلية 2-0 بعد التمديد.

وعاد الفريق الكاتالوني من ارض مضيفه اتلتيكو مدريد بفوز 2-1 الاربعاء الماضي في مباراة قمة حسمها في الشوط الاول بهدفين رائعين للاوروغوياني لويس سواريز والارجنتيني ليونيل ميسي، قبل ان يقلص الفرنسي انطوان غريزمان الفارق في الشوط الثاني.

وأكد فريق المدرب لويس انريكي تألقه بفوزه السبت على ضيفه اتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري، فانفرد بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد الذي أجلت مباراته مع مضيفه سلتا فيغو بسبب الاضرار التي الحقتها الرياح والامطار بملعب «بالايدوس».

وفضل انريكي اراحة سواريز امام بلباو، واخرج ميسي قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة بعدما اطمأن الى النتيجة. وسجل ميسي امام بلباو هدفه الحادي والثلاثين هذا الموسم في كل المسابقات، وعادل سواريز في صدارة ترتيب الهدافين مع 16 هدفا.

وسيفتقد البلوغرانا النجم الثالث في خط الهجوم البرازيلي نيمار بسبب الايقاف، فضلا عن مواطنه رافينيا الذي تعرض الى كسر في الانف امام بلباو.

ومن المحتمل ان يغيب المدافع جيرار بيكيه ايضا للاصابة، لكن برشلونة قد يستعيد خدمات لاعبي خط الوسط اندريس انييستا وسيرخيو بوسكتس العائدين من الاصابة.

ويسعى برشلونة الى تحقيق الثلاثية الثانية في ثلاث سنوات، بعدما توج بطلا للدوري والكأس المحليين ودوري ابطال اوروبا في 2015.

ويتفوق البارسا حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب الكأس (28)، على الاتليتي بشكل واضح في الاعوام الاخيرة، اذ خسر امامه مرتين منذ تولي الارجنتيني دييغو سيميوني تدريبه في 2011، وكان ذلك في ربع نهائي دوري الابطال (2014 و2016).

ويدرك سيميوني صعوبة المهمة في «كامب نو»، لكنه يأمل ان يلعب فريقه كما فعل في الشوط الثاني من مباراة الذهاب حين قلص الفارق وضغط حتى النهاية لإدراك التعادل.

ويمكن لاتلتيكو الاعتماد على هجوم قوي بوجود غريزمان ومواطنه كيفن غاميرو والاسباني فرناندو توريس الذي سجل هدفي الفوز في مرمى ليغانيس السبت في الدوري. وهي المرة الاولى التي يهز فيها توريس الشباك في الدوري منذ سبتمبر الماضي.